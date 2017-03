Virtuaalsport võib tõusta viie suurima spordiala sekka

BBC kirjutab, et kolme aasta pärast on e-spordi auditoorium tänasest pea kaks korda suurem ehk 600 miljonit inimest. «E-spordil on potentsiaali tõusta viie kõige suurema spordiala sekka,» ütles BBCle Newzoo analüütik Peter Warman.

E-spordi turu väärtusest on aru saanud ka mitmed traditsioonilised spordiklubid. Nii on näiteks Prantsusmaa jalgpalliklubi PSG loonud eraldi e-spordi meeskonna. Sama on teinud ka Schalke 04 (Saksamaa), Valencia (Hispaania) ning Besiktas (Türgi).

2016. aastal tootis e-sport tulu 400 miljonit naela. Auditooriumi suurus oli möödunud aastal hinnanguliselt 320 miljonit inimest. Auhinnarahadena jagati e-spordi võistlustel mullu välja 76 miljonit naela.