Johaug FISi otsusest: see oli karm löök

Norra Olümpiakomitee määras Johaugile esialgu 13 kuu pikkuse võistluskeelu, ent nii Rahvusvahelisel Olümpiakomiteel kui FISil oli see võimalik edasi spordikohtusse kaevata. FIS seda ka tegi ning see oli Johaugile suur tagasilöök.

«Ootasin Frankfurti lennujaamas lendu ning sain sõnumi. Tuleb tunnistada, et see oli karm löök. Aga see oli nende võimalus ning mul tuleb seda aktsepteerida. Õnneks on minu ümber suurepärased inimesed, kes teevad väga head tööd. Eks näis, mis sellest kõigest välja tuleb,» lausus Johaug.

Norras on hakanud levima jutud, et FISi otsus Johaugi kaasus spordikohtusse edasi kaevata võib olla poliitiline. 28-aastane Johaug nende juttudega kaasa minna ei soovi. «FIS on otsuse teinud ja meil pole muud teha, kui seda aktsepteerida. Peame omalt poolt lihtsalt piisavalt head tööd tegema ning lootma, et kohtulahend on meile positiivne.»