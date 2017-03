Bottas usub siiralt, et Mercedesel ei ole esinumbrit

«Pole kahtlustki, et pean end paljude inimeste jaoks tõestama. Pean tõestama, et väärin kohta Mercedeses. Samas tunnen end positiivselt, sest näen selles võimalust oma karjääri arendamiseks, ühel päeval ehk ma meistritiitli võitmiseks,» rääkis Bottas Autospordile.

Bottas ei tunne, et Mercedes oleks ta võtnud teiseks numbriks. «Mercedesel ei ole number ühte ega number kahte. Kõik oleneb sellest, mis tulemused vormelisõitjal ette on näidata. Kui suudan vastavalt auto võimetele sõita, siis on kõik korras. Tean, et suudan seda,» oli 27-aastane soomlane enda võimetes kindel.

Hooaja eel tunneb Bottas, et kõige paremast küljest on näidanud end Ferrari. «Ferrari tundub väga tugev. Tundub, et nad on talvel head tööd teinud. Nad näitasid talvistel testidel head kiirust ning nendega saab kindlasti raske olema,» kiitis Bottas konkurente.

Mercedese vormeli kohta jagus soomlasel samuti kiidusõnu. «Meil on üleüldiselt hea kooslus – nii mootor kui auto. Ootame hooaja alguses tihedat võitlust. Edasi oleneb juba paljuski hooaja jooksul tehtud arendustest. Kuid seda on praegu raske ette ennustada. See kiirus, mida mõni vormel näitab Melbourne’is, võib juba viie etapi pärast olla sootuks teine.»

Austraalia GP stardib pühapäeval Eesti aja järgi kell 8.