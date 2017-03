Ausa mängu reeglid unustanud tipprattur sai Kataloonia velotuuril karmi karistuse

41 km pikkusel meeskonnasõidul rikkus Rojas reegleid, lükates meeskonnakaaslasi Nelson Oliveirat ja Andrei Amadori selga. Sarnaselt Rojasele karistati ka temalt abi saanud rattureid vastavalt minutilise ja kaheminutilise ajalisaga.

«Valverde on uus velotuuri liider ning andsime talle sellest teada. Nägime televisioonis selgelt, et Rojas lükkas kahte ratturit ning see pole lubatud. Iga kord, kui ta kedagi lükkas, sai ta minutilise karistuse,» ütles UCI komisjonär Ernesto Maggioni.

Meeskonnavõistluse võit jäeti Movistarile siiski alles. Nad edestasid kahe sekundiga BMC meeskonda ning 46 sekundiga Sky meeskonda. Rein Taaramäe tööandja Katjuša – Alpecin oli alles 14., kaotades võitjale 2.48-ga. Üldarvestuses on Taaramäe 73. kohal, kaotades liidrile 2.48-ga.