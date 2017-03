Emalt abi palunud Rosberg ei julgenud isale karjääri lõpetamisest rääkida

Nimelt polnud Rosbergi otsus šokiks mitte ainult vormelisõpradele ning tema tööandjale Mercedesele, vaid ka tema enda isale, 1982. aasta vormel-1 maailmameistrile Keke Rosbergile. «Temale oli see kõige suurem šokk. Palusin oma ema, et ta isale ise uudise ütleks. Ma ei tahtnud seda talle enne suurele lavale astumist öelda. Tema reaktsioon oleks mulle liigsed pinged peale pannud,» ütles Rosberg Saksamaa meediale.

«Ma ei tea, kuidas ta sellele reageerinud oleks, sest ta on ju minu kõige suurem fänn. Kui ta uudisest kuulis, siis ta oli tõesti šokis. Alguses oli ta sõnatu, kuid aja möödudes ta mõistis, et on just siis õnnelik, kui tema poeg on õnnelik,» jätkas Rosberg, kes välistas samas intervjuus ka vormelisarja naasmise. «See peatükk on nüüd läbi.»