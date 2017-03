Eesti võitis eriolümpial esimesed medalid

«Sõit oli raske, rada oli pehme, aga Kaarina andis endast parima ja raja ääres ergutati kõiki sportlasi võrdselt – see andis jõudu,» rõõmustas eriolümpia spordidirektor Siret Kruk sportlase edu üle. Michael Tarankov sai samal distantsil viienda koha.

Täna tuli medalilisa 1 km vabatehnika suusatamises. Hanti Sep (Vaeküla kool) sai kulla, Grete Soolo (Lahmuse kool) hõbeda ja Laura Viidemann (Kosejõe kool) pronksi. Kõik võistlesid erinevates divisjonides.

Grazis toimuvatel saalihoki võistlustel mängib Eesti meeskond tugevuselt teises divisjonis. Alagrupimängudes on võetud kaks võitu ning kolmel korral on tuntud ka kaotusekibedust. Võidetud on Šveitsi 2. meeskonda 9:1 ja Horvaatiat 10:1, kaotused on tulnud Lätile 3:7, Rootsile 2:12 ja Taanile 2:4. Enne finaalmänge mängitakse veel vahegrupid, kus tasemed ühtlustatakse ning seejärel algavad juba kohamängud.