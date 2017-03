Tartu korvpallurid loksuvad puuduva hotelli tõttu edasi-tagasi

«Mängueelse öö veedame hoopis Panevežyses, sest lähemal ühtegi hotelli ei asu. Hommikul käime Pasvalyse saalis viskamas ja siis sõidame uuesti hotelli tagasi. Kahe linna vahe on 40 kilomeetrit – seda pole otseselt palju, aga veidi ebamugav on ikka,» rääkis tartlaste peatreener Gert Kullamäe logistikast.

Täna Leedu lõunaosas asuva Prienaiga kohtuv Kalev/Cramo jõudis Vilniusesse lennukiga ja juhendaja Alar Varraku sõnul nad mängupäeval bussiga edasi-tagasi loksuma ei pea. «Prienais on vähemalt üks sanatoorium või vanadekodu... ma ei teagi täpselt, mis see on. Aga vähemalt tuttav paik. Kõik korvpalliinimesed on siit aastate jooksul läbi käinud.»