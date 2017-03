Mainekas väljaanne: Kelly Sildaru toob veel ühele alale uue hingamise

Sel hooajal on Kelly rennisõidus osalenud ühel jõuproovil, kui ta saavutas septembris Uus-Meremaal Cardona mängudel esikoha. Toona oli eestlanna jaoks tegemist esimese korraga, kui ta jõudis FISi võistlusel rennisõidus poodiumi kõige kõrgemale astmele.

Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru on pidevalt rõhutanud, et rennisõidus ei kuulu tema tütar veel maailma kümne parema sportlase sekka.

«Usun, et ta on juba praegu kümne parema seas. Kindlasti. Ma ei ole teda sel alal palju sõitmas näinud, kuid tema tase on korralik,» sõnas aga Kelly mänedžer Michael Spencer Aspeni X-mängude järel Postimehele.

Igatahes on freestyle-suusatamise maailm elevil ning oodatakse, millal Kelly hakkab regulaarselt osalema ka rennisõidu jõuproovidel. «Sarah Burke’i järel on just Kelly kõige põnevam sportlane, kes on asunud rennisõiduga tegelema,» on eestlanna kohta kirjutanud mainekas väljaanne Newschoolers.

Varasemalt on mitmel pool kirjutatud, et just tänu Kellyle on naiste pargisõit saanud uue hingamise ja ala on viimastel aastatel edasi arenenud. Nüüd loodetakse, et tänu eestlannale juhtub sama ka rennisõiduga.

Kanadalannat Burke’i peetakse naiste rennisõidus tõeliseks pioneeriks, kelle lobitöö tulemusena jõudis ala 2014. aastal ka olümpiamängude programmi. Burke võitis karjääri jooksul X-mängudel rennisõidus viis kuldmedalit ning krooniti ka 2005. aastal maailmameistriks.

Kui tänu Burke’ile jõudis naiste freestyle-suusatamise rennisõit olümpiamängudele, siis oma töö vilju ta 2014. aasta Sotši mängudel maitsta ei saanud. Burke kukkus rängalt 2012. aasta 10. jaanuaril Park City’s trenni tehes. Pea peale kukkunu Burke suri 9 päeva hiljem Salt Lake City’s Utah Ülikooli haiglas.

Burke’i on seejärel pidevalt teiste suusatajate poolt hea sõnaga meeles peetud ning seda on teinud ka Kelly, kes on võistlustel kandnud kanadalanna mälestuseks käel valget linti Burke’i nimega.