Kotsari ülikooli järgmine vastane üritab seljatada vägistamisskandaali

Neiu jäi peol purju ning toimikus kirjeldatakse, et ta «sai hiljem teada», kuidas Chatman ja Armstead ta koju viisid. Kui tüdruku korterikaaslane oma poiss-sõbraga samuti koju jõudis, kuulsid nad kõrvaltoast maadlushääli ja seda, kuidas üks inimene teist rusikaga lõi. Naisehääl ütles valjult «ei» ja sellele järgnes kõrvakiil.

Toakaaslase poiss-sõber küsis läbi kinnise ukse valjusti, kas kõik on korras, mille peale üks meestest hõikas vastu, et on küll. Ukse taga olnud noormees nõudis sellegipoolest sisselaskmist ja seepeale asus ukse avanud Armstead teda ähvardama. Kannatanu oli magamistoa põrandal pikali, riided pooleldi seljast kistud, ja seetõttu kutsus toakaaslane politsei. Enne võimuesindajaid jõudis aga kohale hoopis kannatanuga samasse üliõpilasseltsi ehk Bruinsi kuuluv neiu, kes oli mingil moel vägistamisest juba teadlik ning käskis Elizabethil rääkida, et seks toimus osapoolte kokkuleppel.

Kool pigistas silma kinni

Toimikus heidetakse ka politseinikele ette, et nad ei kuulanud kumbagi jalgpallurit üle ega üritanudki juhtunut eriti uurida. Waco politsei andis kogu info edasi Baylori politseile ning unustas asja, Baylori võimud ilmutasid aga toimunu suhtes ükskõiksust. Chatmanit oli seejuures varemgi vägistamises süüdistatud, kuid Baylor ei teinud ka toona süüdistustest välja. Isegi siis, kui Chatmani vastu 2015. aastal viimaks uurimine algatati, eemaldati ta jalgpallitiimist ametlikult hoopis «meeskonnasiseste reeglite rikkumise pärast».

Samuti oli Bayloris kombeks tervitada värvatavaid mängijaid «saatjatega», kelle rolli täitsid Bruinsi kuuluvad tüdrukud. Toimikust selgub, et korra jäi üks neiudest isegi jalgpalluriga hullamise järel lapseootele. Ametlikult ülikool mõistagi seksuaalsuhteid ei soosinud, kuid toimiku kohaselt oli juhtkonnal tavaks toimuva suhtes alati silm kinni pigistada.

Ühe Baylori mängija kinnitusel anti neile meeskonna juhtide poolt korraldus uustulnukaid «lõbustada» ning kõik teadsid, mida selle väljendiga silmas peeti. Kuna Baylor reageeris kõikidele tõstatatud süüdistustele väga leebelt, kujunes jalgpallurite seas aja jooksul välja arvamus, et nad võivadki seadusi ja ülikooli reegleid rikkuda ning pääsevad sellest igal juhul karistuseta. Samal põhjusel leidsid lõpuks aset ka grupivägistamised.