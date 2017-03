Suur võitlusõhtu Tallinnas toob siia ka profimaadluse tähed

«Meil on siiras heameel ning au teatada, et oleme esimene võitlusspordiüritus Eestis, kellel on vedanud nii palju, et meile on usaldatud võimalus saata ühel õhtul ringi kõik meie paremad profi- ja amatöörpoksijad. Alustades Pavel Semjonovist, Kaupo Arrost, Mirkko Moisarist ning 12-kordse Eesti meistri Ainar Karlsoni, Artur Zarva ning Gennadi Štšerbiniga,» kinnitab ürituse korraldaja Tõnis Grinkin.

«Kuid see pole veel kõik,» avab Grinkin kaardid ning lisab, et Eesti staarvõitlejate kõrval astuvad 25. märtsil ringi ka Soome tipud, eesotsas seni võitmatu Dayron Lesteri ning ülituntud Timo-Juhani Hirvikanga ja Timo Silvennoineniga.

Kerge Eesti ja Soome võitlejatel olema ei saa, sest vastased tulevad peamiselt Venemaalt. Nii on esimese paarina on välja kuulutatud Moisari ning Venemaa tõusva tähe Fjodor Vinogradovi vastasseis.

Profikarjääri Eestis alustanud, kuid Venemaal treeniv Vinogradov on alates eelmise aasta maikuust pidanud kolm matši ning jätkab seni kaotuseta. Seejuures langes viimane vastane, ungarlane Antal Racz nokaudiga.

Taipoksis maailma tippu kuuluv Moisar on profipoksis pidanud üheksa matši ning võitnud neist viis. Seejuures on Moisar end tihti pannud proovile just end terve elu profipoksile pühendanud võitlejatega ning suutnud enam kui harva need vastased alistada.

«Moisari ja Vinogradovi vastasseisust saab kindlasti üks õhtu naelu. Moisari sitkus ja üha arenev poksitehnika teeb temast ringis tõeliselt tugeva võitleja. Ja kui ta suudab Vinogradovit üllatada temas peituva tohutu löögijõuga, võib venelase jaoks matš kiirelt lõppeda,» tunnistab korraldaja Grinkin.

Wrestling ehk profimaadlus Tallinnas

Esmakordselt astuvad Tondiraba jäähallis publiku rõõmuks ringi ka USA profimaadluse esindajad – Euroopa wrestlingu staar Starbuck ning Venemaa raskekaalu tšempion Vladimir Kulakov.

«Tegemist on Euroopa tuntuimate wrestlingu-staaridega, kes lubasid korraldada tõeliselt vägeva etteaste ning tuua USA-s ülipopulaarse show-etteaste Eesti publikuni,» räägib Grinkin.

Kolme Maestro Karikas

Ürituse raames peetakse taaskord meie kolme maestro Uno Loopi auks ning Eri Klasi ja Peeter Sauli mälestuseks kolm amatöörpoksi matši, kus tugevate vastastega ristavad kindad Eesti keskkaalutäht Artur Zarva, raskekaalu värskeim nimi Gennadi Štšerbin ning üliraskekaalu valitsev meister Ivan Ptšelnikov.

Võitlusõhtu 25. märtsil Tondiraba jäähallis

Balti profipoksimeister Pavel Semjonov (17 võitu, 6 kaotust, 2 viiki) vs Ukraina poksija Igor Fanyiuk (15 võitu, 11 kaotust, 3 viik)

Soome profipoksi säravaim kuju Dayron Lester (7 võitu, 0 kaotust) vs TBA

Eesti profipoksi tõusev täht Kaupo Arro (2 võitu, 0 kaotust) vs TBA

Soome profipoksija Timo-Juhani Hirvikangas (4 võitu, 1 kaotus) vs TBA

Eesti profipoksi tõusev täht Rain Karlson (1 võit, 0 kaotust) vs TBA

Eesti profipoksija Mirkko Moisar (5 võitu, 4 kaotust) vs Vene profipoksija Fedor Vinogradov (3 võitu, 0 kaotust)

Soome profipoksija Tomi Silvennoinen (5 võitu, 1 kaotus) vs TBA

Profipoksi siirduv Eesti 11-kordne poksimeister Ainar Karlson (debüüt) vs TBA

Kolme Maestro Karikas, amatöörpoks

Mitmekordne Eesti meister Artur Zarva vs TBA

Gennadi Štšerbin vs TBA

Raskekaalu Eesti meister Ivan Pchelnikov vs TBA

Wrestling ehk profimaadlus

«The Rebel» StarBuck vs. Vladimir Kulakov