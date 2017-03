Madridi Real soovib teha noorest prantslasest maailma kõige kallima jalgpalluri

Mbappe on teinud sel hooajal tipptasemel tõelise läbilöögi – Prantsusmaa kõrgliigas on ta löönud 12 väravat ning kõikide sarjade peale on tal koos 19 tabamust. Heas hoos on noormees olnud ka Meistrite liigas, kus ta on Monaco aidanud juba veerandfinaali. Eesoleva koondisepausi jooksul teeb ründaja tõenäoliselt ka oma debüüdi Prantsusmaa koondises.

Monaco viimast Meistrite liiga kohtumist Manchester Cityga käis kohapeal vaatamas ka Reali president Florentino Perez ning Hispaanias usutakse, et suvel ostabki Madridi klubi noormehe endale.

Hispaania meedia teatel on ka Inglismaa kõrgliiga klubid tundmas Mbappe vastu suurt huvi. Seejuures olevat üks tiim teinud ründaja eest 110 miljoni euro suuruse pakkumise, mis oleks teinud noormehest läbi aegade kõige kallima jalgpalluri (praegu hoiab seda tiitlit 105 miljoni euroga Paul Pogba). Selle pakkumise olevat Monaco aga tagasi lükanud.

Nüüd kirjutavad nii ajalehed AS kui ka ka Marca, et Real on võtnud Mbappe tõsiselt sihikule. «Mbappel on olemas potentsiaal tõusta maailma kõige paremaks jalgpalluriks,» teatas ASi veergudel üks tundmatuks jääda soovinud Reali ametnik. «Ta meenutab mulle Ronaldot ja Thierry Hendryd.»

Nüüd peabki Real tõenäoliselt oma tahtmise saamiseks tegema Mbappest maailma kõige kallima jalgpalluri ning Hispaania meedia teatel ollakse selleks ka valmis.