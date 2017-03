Kotsari ülikooli võit jättis fänni ilma miljonist USA dollarist

Eesti korvpalluri Maik-Kalev Kotsari ülikool South Carolina on teinud NCAA igakevadisel finaalturniiril imelisi esitusi ning jõudnud 16 parema sekka. South Carolina esitused on üllatanud paljusid, kuid mõnele korvpallifännile on üllatus olnud ka veidike ebameeldiv.