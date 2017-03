Operatsioonil käinud Zahkna: tuli leppida, et see hooaeg tuleb oodatust kehvem

«Jogurt, jäätis, jääkuubikud, kohupiim ja valuvaigistid - minu menüü terveks nädalaks. Esmaspäeval lõigati mul põletikulised kurgumandlid ära, mis mõjutasid tugevalt selle hooaja sõitusid. Aga sõitma pidi!» kirjutas Zahkna.

«Vastasel korral oli oht jääda ilma järgmise aasta olümpia neljast stardikohast. Eks spordis tuleb ikka ohverdusi teha ja tuli leppida, et see hooaeg tuleb oodatust kehvem, selle osas pole kahetisi tundeid, et talvel pidin panema «all in». Vähemalt nii palju kui oli panna. Aitäh kõikidele, kes mind toetasid ja ka edasi toetavad, kuigi soovitud tugev hooaeg jäi tegemata,» selgitas Zahkna.