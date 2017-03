Hispaania ajaleht: Barcelona uue treeneri valikusse on jäänud neli meest

Kandidaat number üks on klubi praegune abitreener, endine väravavaht Juan Carlos Unzue, kes on Enrique kõrval olnud juba Celta Vigo aegadest, vahendas Soccernet.ee.

Teisena on väidetavalt viimase nelja valiku hulka pääsenud praegune Athletic Bilbao peatreener Ernesto Valverde. Lisaks on kaalumisel Eusebio Sacristan, kes praegu juhendab Real Sociedadi, kuid on varasemalt olnud Barcelona abitreener ja Barcelona duubli peatreener. Ainus mittehispaanlane selles valikus on hollandlasest Evertoni loots Ronald Koeman.