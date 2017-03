Video: Saksamaa jalgpallikoondise legend lõpetas koondisekarjääri stiilse väravaga

Sõprusmänguna peetud kohtumine tähistas 31-aastase Podolski karjääris 130. koondisemängu. Tema saldoks Saksamaa eest jäi 49 väravat ning 2014. aasta maailmameistritiitel. Dortmundis peetud lahkumismängus anti Podolskile võimalus enne matši ka kõne pidada, mistõttu lükkus mängu algus mitu minutit edasi. Samal ajal tervitasid koondisefännid Podolski hiiglasliku mosaiigiga.

Podolski lahkumismäng jääb meelde ka Inglismaa koondise peatreenerile Gareth Southgate’ile, kes polnud enne mängu Saksamaaga kordagi koondise peatreeneripostil kaotanud. «See värav oli muinasjutuline. Meie mängisime hästi, kuid puudu jäi otsustavast väravast, mida me minu hinnangul väärisime. Olime kuni Podolski väravani parem meeskond,» võttis Southgate mängu kokku.

Päevakangelane Podolski ei osanud paremat lõppu aga koondisekarjäärile soovidagi. «See oli nagu filmis. Armas jumal andis mulle tugeva vasaku jala ning otsustasin seda kasutada. Oli suurepärane mäng, suurepärane tulemus ning suurepärane viis öelda head aega. Selline vastuvõtt tekitas mulle külmavärinad.»

Lukas Podolski ends his international career with a screamer pic.twitter.com/BlEpSbKjA8

Lukas Podolski scored this in his last game for the Germany national team. Quality goal. pic.twitter.com/B1R1Kzxsqd