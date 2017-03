Kolmikduubleid koguv Westbrook sai hakkama enneolematu saavutusega

Westbrook sai Philadelphia vastu kirja 18 punkti, 11 lauapalli ning 14 korvisöötu, mis tema standardeid arvestades pole vähemalt skoori poolest kuigi kõrge. Samas viskas Westbrook oma 18 punkti selliselt, et ei eksinud mitte ühelgi viskel, tabades kõik kuus kahepunktiviset ning kuus vabaviset. See teebki Westbrook tähise eriliseks, sest statistikaagentuuri Elias Sports Bureau andmeil pole 100-protsendilise visketabavusega keegi kolmikduublit varem kirja saanud.

Philadelphia jaoks on aga Thunder viimastel aastatel olnud äärmiselt ebameeldiv vastane. Nimelt on viimasest 16 mängust omavahelisest mängust kõik võitnud just Thunder. Nende võiduseeria ulatub tagasi suisa 2008-09 hooaega. Samal ajal oli Westbrook kolmikduubel Philadelphia vastu tema karjääri viies – nii palju pole ta kolmikduubleid ühegi teise meeskonna vastu kirja saanud.

Kõik mängud (vaata tabeliseisu siit)