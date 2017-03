Johaugi treener avaldas sportlase suure salasoovi

Selle eesmärgi nimel on Johaug kogu tänavusel vahele jäänud võistlushooajal ka tööd teinud. Björgeni triumfe diivanilt vaadanud Johaug on saanud lisamotivatsiooni ning läks hooaja lõpus treenima Aspenisse. Koos treeneriga on ühtteist muudetud ka treeningplaanis, et olla olümpiahooajal parimas võimalikus vormis.

«Therese on aastaid hästi treeninud, kuid tegime ikkagi treeningplaanis mõned muudatused. Loodetavasti annavad need talle lisakiirust. Nähes, kui kiiresti liigub Marit, siis motivatsioonis pole vaja kahelda,» ütles Mikkelsplass.

Väikene muutus treeningplaanis tähendab sisuliselt pikemalt viibimist kõrgmäestikus. Muidugi pole kõrgmäestikutreeningud Johaugile võõrad, ent nii pikalt ning intensiivselt pole ta varem seal treeninud.

NRK suusaeksperdi Fredrik Auklandi hinnangul on Johaugil võimalik Björgenist paremaks tõusta, ent ta peab parandama oma sprindivõimeid. «Björgen on sprindis Johaugist alati parem olnud, seega peab ta Björgeni alistamiseks just sprindile rõhku panema.»