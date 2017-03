Verstappenil läheb kriitika ühest kõrvast sisse ja teisest välja, kuid ühe erandiga

«Minu suurim kriitik on minu isa, kõik muu on minu jaoks justkui tuul – see ei tähenda minu jaoks midagi. Sõitjana tuleb mul eelkõige endale mõelda. Endasse tuleb uskuda ning ning end vormelisarjas kehtestada,» ütles Verstappen The Guardianile.

«See, et sa oled vormel-1 sõitjana tähelepanu keskpunktis, ei tohiks sinu suhtumist muuta. Tean täpselt, mida tegema pean. Kõige tähtsam on olla kõikidest teistest kiirem ning see ongi mu plaan,» vaatas ta tulevasele hooajale ette.