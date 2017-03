Keda peab Hamilton algaval hooajal favoriidiks?

Hamiltoni tööandja Mercedes on viimast kolme vormel-1 hooaega täielikult domineerinud, kuid talvistel testidel näitas parimat kiirust just Ferrari, mistõttu lükkab Hamilton soosikukoorma nende õlgadele. «Mina näen, et Ferrari on kõige kiirem, seega on nemad ka kindlad favoriidid,» ütles Hamilton.

Samal ajal ei soovi Ferrari sõitja Sebastian Vettel kuidagi konkurendiga nõustuda. «Anname endast parima, et Mercedesele järele jõuda,» ütles ta. «Mercedes on väga tugev ning isegi kui reeglid muutusid, suudavad nad tugeva auto ehitada.»

Hamiltoni hinnangul tõotab tänavune vormelihooaeg tulla viimaste aastate põnevaim. «Ma pole kunagi näinud, et fännid oleks nii põnevil – keegi ei tea autodest mitte midagi. Sellised muutused on teretulnud,» ütles ta.