Klopp võttis Ragnar Klavani asemel treeninglaagrisse kaasa Klavani pojad ja abikaasa Lili

«Pere laagris olek aitab mängijaid. Isegi Klavani abikaasa on siin koos oma kahe poisiga, samal ajal kui Raggy (nii kutsub Klopp Klavanit - toim) täidab koondisekohustusi. See on väga tore,» ütles Klopp Liverpool Echole.

«Jalgpallurite perekonnal pole kuigi lihtne privaatset elu elada ning seetõttu on oluline, et jalgpallurite naised üksteist teaksid. Proovime nende jaoks olukorra võimalikult mugavaks teha,» selgitas Klopp.