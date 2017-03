Arsenali läbirääkimised klubi kahe staariga seisavad täielikult

«Pragu pole me Sáncheziga kokkuleppele jõudnud. Sama seis on ka Öziliga. Peame oma fookuse paika saama ja need asjad suvel ära lahendama,» kommenteeris Wenger olukorda.

Viimastel kuudel on palju spekuleeritud, et Sánchez on suure tõenäosusega klubist suvel lahkumas. Wenger on aga varasemalt öelnud, et laseb pigem mõlema tähtmängija lepingud lõpuni joosta ning lubab neil siis 2018. aastal vabaagentidena minna.

Jäktuvalt on õhus ka Wengeri enda saatus, ent peatreener ise selle üle vähemalt väliselt ei muretse. «Minu töö on teha kõik 100 protsenti õnnelikuks. Kui te vaatate, kus see klubi oli enne mind ning kus see on täna, siis võin oma töö üle uhke olla. Praegu on inimesed väga nõudlikud ning ma saan sellest aru, kuid ma olen selle klubi rasketest perioodidest piiratud vahenditega läbi vedanud,» jätkas ta.