Kas tagasitulekut tegev ja lahkarvamusi tekitanud haiuim kaob juba järgmisel aastal?

«Järgmisel aastal võib juhtuda, et mõlemad detailid on reeglitega keelatud, sest paljude jaoks tunduvad need inetud,» ütles vormel-1 võistlusdirektor Charlie Whiting. «Minul isiklikult midagi haiuime vastu midagi pole, kuid selline võimalus, et inimesed seda omaks ei võta, oli alati olemas.»

Uuenduslik T-tiib Mercedese vormel-1 autol. Foto: / James Moy/James Moy Photography/PA Images