Kas olümpiahoki toimubki NHLi staarideta?

Eelmise aasta aprillis teatas ROK, et lõpetab olümpial NHLi mängijate reisi- ja kindlustuskulude katmise. Sellega hoiab ROK kokku enam kui kümme miljonit dollarit, kuid riskib sellega, et olümpiaturniiri tase langeb märgatavalt.

Viimane jutuajamine ROKi, NHLi ja Rahvusvahelise Jäähokiliidu (IIHF) ametnike vahel leidis aset veebruaris, ent olulist edasiminekut ei toimunud. Sealjuures ütles NHLi komissaar Gary Bettman, et NHLi mängijate osalemine olümpial pole kuigi tõenäoline.

«Püsime jätkuvalt lootusrikkad, et läbirääkimised IIHFi ja NHLiga õnnestuvad,» ütles ROKi esindaja Reutersile. Bettmani sõnul aga mingisuguseid läbirääkimisi ei toimugi. «Oleme avatud läbirääkimisteks, kuid praegu küll midagi ei toimu. Kui asjad nii jäävad, loobume olümpiast,» ütles ta.

Mõned NHLi mängijad kavatsevad hoolimata liiga võimalikust vastasseisust Pyeongchangi siiski minna. Üks neist on Venemaa elav hokilegend, Washington Capitalsis leiba teeniv Aleksandr Ovetškin. «Kui keegi ütleb mulle, et ma ei tohi oma riigi eest olümpial mängida, siis ütlen talle: head aega,» on Ovetškin varasemalt öelnud.