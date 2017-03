Vormel-1 sarja vedrustusetüli lahenes vahetult enne hooaja algust

Autosport kirjutab, et Ferrari otsis FIA-lt abi, soovides teada, kas Mercedese kasutatav süsteem on seaduspärane. Enne veebruarikuiseid teste kinnitas FIA, et vedrustus ei tohiks teadlikult auto aerodünaamikat mõjutada. Kõik autod kontrolliti Hispaanias toimunud testil üle ning leiti, et Mercedese ja Red Bulli lahendused ei vasta reeglite mõttele.

FIA võidusõidudirektori Charlie Whitingi sõnul ei tohi vedrustus liikuda üles-alla asümmeetriliselt. Mercedes kasutas samas mullu kõnealust süsteemi vaid osal etappidel, mis näitab, et selle mõju auto käitumisele ei olnud väga suur.

Neljapäeval kontrolliti kõik autod uuesti üle ja kõigi kümne tiimi vormelid vastasid reeglitele. Lisaks kontrollib FIA Whitingi sõnul nädalavahetuse jooksul pisteliselt autode jõuallikaid, et näha, kas Red Bulli väited, nagu kasutaks Mercedes kvalifikatsioonis mootorite võimsuse suurendamiseks õli põletamist. Mercedes on sellise süsteemi olemasolu kindlameelselt eitanud.