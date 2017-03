Baylori ajalugu: 90 aasta tagune tragöödia ja suur skandaal

1927. aasta 22. jaanuaril sõitis Baylori meeskond bussiga kohtumisele Texase Ülikooli vastu. Oli pilvine ja sajune päev ning Round Rocki linnas ei märganud bussijuht raudteeülesõidul lähenevat rongi. Ligi 100 km/h sõitnud rong lõikas ettejäänud bussi pooleks, hukkus kümme üliõpilast ja korvpallurit.

Hooaeg katkestati ning õnnetuses hukkunud mängijaid tuntakse sestpeale kui Kümmet Surematut. Kümne aasta eest, kui traagilisest päevast möödus 80 aastat, avati Baylori ülikoolilinnakus neile mälestusmärk.

2003. aastal sattus Baylor taas tragöödia keskmesse, kui juunis jäi kadunuks 21-aastane korvpallur Patrick Dennehy. Kuu aega hiljem leiti tema surnukeha, tapjaks osutus Dennehy endine meeskonnakaaslane Carlton Dotson. Arstide hinnangul kannatas Dotson paranoia all, kuid ta tunnistati kohtus siiski süüdivaks ja saadeti mõrva eest 35 aastaks trellide taha.

Seoses Dennehy mõrvaga selgus, et Baylori korvpallurid olid aastaid tarvitanud alkoholi ja marihuaanat ning treener Dave Bliss oli sellele läbi sõrmede vaadanud. Ühtlasi tuvastati, et Baylor oli mängijaid värvates hulgaliselt reegleid rikkunud. Karistuste tulemusel vajus Baylor mitmeks aastaks mutta, ent uus treener Scott Drew tõstis nad sealt välja ning 2010. ja 2012. aastal jõuti NCAA finaalturniiril juba kaheksa parema sekka. Drew on meeskonna tüüri juures tänini.