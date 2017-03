Elevandiluurannikut tüürima asunud Belgia legend tahab Toure tagasi tuua

Endine Belgia jalgpallikoondislane ja aastatel 2012-16 Belgia koondist juhendanud Marc Wilmots nimetati Elevandiluuranniku koondise peatreeneriks. Wilmots teatas, et esimese käiguna tahab ta tagasi koondisesse tuua poolkaitsja Yaya Toure, kes mängis seal viimati 2015. aastal, kui Elevandiluurannik tuli Aafrika meistriks. «Lähen ja räägin temaga, sest usun, et tal on koondisele veel palju anda,» lausus Wilmots 33-aastase Toure kohta.