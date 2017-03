Kullamäe pärast valusat kaotust: sõnasin ära, et mäng nii läheb

Tartlaste peatreener Gert Kullamäe arvas enne mängu, et neile võiks võidu tuua madalaskooriline heitlus, mitte Leedu kõrgliigas seitsmendal kohal oleva tiimiga edasi-tagasi jooksmine. Kullamäe plaan töötaski.

Poolajaks oli Tartu veel taga 30:38, aga enne neljandat veerandaega oli vahe kahanenud vaid kahe punktini. Tordile oleks pidanud kirsi lisama Gert Dorbeki viimase rünnaku kaugvise, aga täiesti vabalt positsioonilt teele saadetud kolmene ei tabanud. Seega 66:66 ja lisaaeg.

«Tuleb sellistest valusatest hetkedest üle olla. See oleks õige magus tabamus olnud, aga kahjuks tuli vise rõngast välja. Ütlesin enne mängu, et siin võib otsustada üks vise ja sõnasin ära,» ütles juhendaja pärast kohtumist Postimehele.

Tartu visketabavus oli nigel terve mängu vältel: kolmeseid tabati 21 katsest vaid 3, vabaviskeid 21st 12. «Normaalaja lõpus mööda läinud vabavisked jäävad ehk isegi rohkem kripeldama kui see Dorbeki viimane kolmene. Seal oli juba õnnefaktor ka juures, aga me oleks saanud selle mängu ka varem ära otsusada. Ma ei saa öelda, et meie rünnak poleks sujunud, aga lihtsalt ei suutnud sisse saada. Lisaajal tuli paar valusat momenti, aga sellised need lisaajad ongi,» rääkis Kullamäe.

«Muidu kulges mäng nii, nagu soovisime. Ettevalmistus läks üldjoontes täppi ja taktika töötas. Soovisime nad normaalajal hoida 60-65 punkti peal. Nii läkski, aga selle võrra andsime rünnakul järele. Kaitses üllatas meid ebameeldivalt ainult (ekstartlane) Egidijus Dimša, kes tabas esimesel poolajal kaks kolmest järjest,» lisas ta.

Tartu ja Kalev/Cramo lähevad nüüd ühe nädala jooksul vastamisi koguni kolm korda. Kahele Balti liiga matšile lisandub ka 31. märtsil Tartus peetav Eesti meistriliiga kohtumine. «Omalt poolt tahaks teha ettepaneku, et võiks teha ühe mängu, mis otsustaks nii pronksmedalite saatuse kui Eesti liiga põhiturniiri seisu. Aga see pole kahjuks võimalik,» rääkis Kullamäe kummalisest olukorrast. Pronksiseeria esimene mäng peetakse kas 28. või 29. märtsil Tallinnas.