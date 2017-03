Vormel-1 meeskond pani oma sõitja kummalisel põhjusel karmile dieedile

Kui ülejäänud meeskondade sõitjad on tänavuseks hooajaks valmistudes pidanud end treenima just tugevamaks ja kaalukamaks, et hakkama saada 2017. aasta kiiremate ja võimsamate autodega, siis Perez rääkis, et kuna Force India masin on konkurentide omast raskem, pidi tema käituma vastupidiselt.

«Olen alates Barcelona testisõidust püüdnud viimasel paaril nädalal väga tõsiselt kaalu langetada,» rääkis Perez, kes on pärast testisõitude lõppu kaotanud 2 kg. «Olin terve eelmise nädala väga karmil dieedil ja see jätkub kuni pühapäevani. Olen kogu aeg väga näljane, aga mida rohkem ma suudan kaalu kaotada, seda parem meile,» lisas Perez.

Mehhiko sõitja lisas lõpetuseks, et probleem raskema autoga on siiski ajutine ning pikemas perspektiivis ta nii ekstreemselt end näljutama ei pea.