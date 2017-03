Ferrari meeskonna juht selgitas sõitjate tänast vaikimistaktikat

Vormel-1 sarjas sõideti täna hooaja esimese etapi eelsed vabatreeningud ning meeskondade sõitjad jagasid selle järel tavapäraselt kommentaare ajakirjanikele. Erandiks olid Ferrari sõitjad, kes meediale end kättesaadavaks ei teinud, kuid Arrivabene selgituse järgi on tegemist tiimi uue taktikaga.

«Meedia on tänapäeval ka sotsiaalmeedia,» kuulutas Arriabvene küsimuse peale, mis on Ferrari suhtumine meediasse. «Eile rääkis meie eest Sebastian ja enne seda kasutasime sotsiaalmeediat ning tegime postituse, mis oli seotud Kimiga. Liberty Media (F1 sarja uus omanik- toim) on ju ka öelnud, et praegu kasutatakse meie alal digitaalseid platvorme vaid 1% ulatuses täielikust potentsiaalist. Selle asemel, et täna räägiks meie eest kaks sõitjat, kes vastaksid samadele küsimustele nagu copy-paste, tahtsime garanteerida, et Sebastian räägiks ühel viisil ja Kimi teisel. Seega kasutame kommunikatsiooniks mitmeid platvorme ja teeme sellega õnnelikuks ka Z-generatsiooni,» selgitas Arrivabene, et Ferrari tahab endale juurde võita noorema põlvkonna fänne.