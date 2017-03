Postimees Küprosel: võõrustajad tahavad Eesti vastu jätkata tavapäratut võiduseeriat

«Meie meeskonna mängijad on kohtumiseks valmis. Pärast Kasahstani alistamist (Küpros alistas kolmapäevases maavõistlusmängus 3:1 Kasahstani) oleme väga enesekindlad,» tunnistas Christoforou. «Loodame, et suudame jätkata heade tulemustega. Meid ootab küll ees teistsugune vastane ja mäng, kuid kõik annavad endast parima.»

«Oleme optimistlikud, et suudame võita. Anname algusest peale endast 100 protsenti, et võit teenida. Tegemist on meie jaoks väga tähtsa kohtumisega. See on nagu finaal. Sellised on kõik meie mängud. Meil on seni valiksarjas olnud palju ebaõnne ja praeguseks peaks meil olema rohkem punkte,» tõdes Küprose peatreener.

Eesti koondise seniseid esitusi kommenteerides tõdes Christoforou, et näidatud on häid mänge. Bosnia ja Hertsegoviina ning Belgia käest saadud suurte kaotuste kohta märkis aga mees, et numbrid on ainult numbrid.

«Meie ja Eesti meeskonnad on sarnased tiimid, kes on samal mängutasemel. Eesti koondis on väga kogenud. Neil on mitmeid suurte kogemustega mängijaid,» sõnas ta ning iseloomustas veidike ka Eesti koondise juhendaja Martin Reimi käekirja. «Tean, et ta juhendas varasemalt Eesti U21 koondist. Ta üritab positiivselt mängida ja alustada mängu tagant. Eesmärgiks on kohtumise kulgu söötudega domineerida.»

Küprose koondise ründaja Dimitris Christofi tunnistas päev enne valikmatši, et eesmärgiks peab olema võit. Praegu ongi meeskond heas hoos ja järjest on saadud 3:1 võitu. Kui viimati alistati Kasahstan, siis enne seda oldi selle skooriga üle Gibraltarist.

«Ootame rasket mängu. Meie jaoks ei ole ühtegi kerget kohtumist. Loodetavasti suudame võita kolmanda mängu järjest. Tavaliselt me nii palju võite järjest ei saa,» tunnistas Christofi, et kolme matši järjest võitmine oleks nende koondise jaoks üsna tavapäratu.