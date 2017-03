Northug ründas koondise peatreenerit: astugu tagasi, ta kaevab endale ise hauda

Northug usub, et Løfshusil on temaga isiklik vimm, sest treener jättis ta eemale Kanadas peetud MK-sarja minituurist. «Raske on, kui sa peatreenerile lihtsalt ei meeldi. Ta on endale tänavu ise hauda kaevanud. Mis mul muud öelda. Arvan, et mida kiiremini ta lahkub, seda parem,» teatas Northug väljaandele VG.

Norra suusaliidu kommunikatsioonijuht Espen Graff sellisele väljaütlemisele hea pilguga ei vaadanud. «Petter Northug ei palka ega vallanda rahvuskoondise treenereid. Me ei räägi sellest rohkem meedia vahendusel, vaid Petteriga silmast silma,» torises Graff.

Tegu pole kaugeltki esimese korraga, kui Northug Løfshusi suhtes teravalt sõna võtab. Kui ta jaanuaris Faluni MK-etapilt eemale jäeti, helistas ta peatreenerile ja rääkis kõik südamelt ära. Seejärel vihastas ta aga Lahtis seepeale, kui Løfshus andis mõista, et ajakirjanikel oli Therese Johaugi dopingujuhtumis samuti omajagu süüdi. Northug mõistis sellise mõttekäigu teravalt hukka.