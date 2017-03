Heleniuse palve Chisorale: käitu kordki nagu normaalne inimene

Sauerlandi tall kinnitas täna, et mehed kohtuvad WBC sarja matšis 27. mail Helsingis. 33-aastase Heleniuse ja sama vana Chisora duelli võitja läheb vastamisi maailmameistri Deontay Wilderiga. Mehi ühendab värvikas ajalugu – Helenius alistas Chisora 2011. aastal Helsingis peetud EBU tiitlimatšis, kuid paljude asjatundjate arvates väärinuks võitu hoopis Chisora.

«Neil on vanad asjad klaarida ja ootan veel kõvemat matši kui kuue aasta eest,» vahendab MTV Sport Nisse Sauerlandi sõnu. «27. mail on mõlemal võimalik sotid lõpuks selgeks teha.»

Chisora on tuntud matšieelsete tempude poolest – näiteks andis ta 2012. aastal kaalumise ajal kõrvakiilu Vladimir Klitškole. Viimase sigadusega sai britt hakkama mullu sügisel, kui ärritus pressikonverentsil vastase Dillian Whyte’i kommentaaride peale, haaras laua ja lennutas selle Whyte’i suunas. Õnnekombel ei tabanud laud ühtegi inimest ja keegi viga ei saanud.

Sestap tahakski Helenius, et Chisora mõistuse pähe võtaks. «Loodan, et ta käitub normaalse inimese kombel. Ta on hea poksija, aga varasemad lollused on tema maine rikkunud. Kui ta mingeid rumalusi ei korralda, võtab ka Soome publik ta kenasti vastu,» sõnas 24 profimatši võitnud ja vaid korra kaotanud Helenius, kes jäi mullu aprillis alla prantslasele Johan Duhaupas’le, kuid on seejärel alistanud esimeses raundis nii sakslase Konstantin Airichi kui ka argentiinlase Gonzalo Basile.

26 võitu ja 7 kaotust saanud Chisora vastulause ei jäta siiski õhku liialt palju lootusi, et soomlase soov võiks täituda. «Kui asun Londonist teele Helsingi poole, lähen otsekui sõtta. Lennu ajal muutub mu olemus, minust saab otsekui teine inimene. Muutun toredast sellist vastikuks tüübiks ja vastane vaadaku parem ette,» rääkis Chisora.