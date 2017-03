Klavan: loodetavasti oleme eelseisvaks ülesandeks valmis

«Reaalselt on kõiki vastaseid võimalik võita. Oleme Küprosega võrdsed võistkonnad,» tõdes Klavan. «Läheme endast parimat andma. Loodan, et oleme eelseisvaks ülesandeks valmis.»

Keskkaitsja tunnistas, et nelja valikmänguga enda võrku lastud 15 palli on ilmselgelt liiast ja kaitsemängu tuleb parandada. «See number ei ole midagi head. Üritame neid vigu parandada, et järgmised mängud oleksid paremad,» tunnistas ta.

Kohtumise eel märkis Klavan, et võrdsete vastaste heitluses tuleb eelkõige keskenduda oma tegemistele ja ei tohi kaasa minna tulise kodumeeskonna ja nende poolehoidjatega. «Tähtis on keskenduda oma mängule ja mitte lasta teistel asjadel end häirida. Sellise tasemega mängudes võivad väiksed detailid otsustada mängu saatuse. Vaja on säilitada külma pead.»

Eesti koondise ründeliider Konstantin Vassiljev tunnistas samuti, et Küprose vastu on võimalik püüda korralikku tulemust. «Tahame kõik anda endast parima ja saavutada võimalikult hea tulemuse. Loodetavasti on kõik omal tasemel, siis suudame head mängu näidata, mingid punktid ära võtta ja väravaid lüüa,» sõnas Vassiljev.