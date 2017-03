Võidukas Kraft jõudis Planica lennumäel üldvõidu lävele

Teise koha saanud sakslane Andreas Wellinger sai kahe 235-meetrise hüppe eest kokku 480,4 punkti. Kolmas oli samuti sakslane Markus Eisenbichler, kes hüppas 243,5 ja 236 meetrit, saades 461,8 punkti.

Kraftil on enne pühapäeval Planicas toimuvat viimast osavõistlust 1565 punkti, teisel kohal olev poolakas Kamil Stoch on kogunud 86 punkti vähem. Kuna võidu eest antakse MK-sarjas 100 ja teise koha eest 80 punkti, peab täna viienda koha saanud Stoch pühapäeval võitma ning lootma, et Kraft ei saa enamat 15. kohast.

Kolmas on 1201 punktiga norralane Daniel Andre Tande, kes leppis täna Planicas 13. kohaga. Poole hooaja pealt MK-sarjaga taasliitunud Kaarel Nurmsalu on Oberstdorfis ja Pyeongchangis teenitud kahe punktiga 69. kohal.