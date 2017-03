Postimees Šveitsis: Sildarul on rennisõidu MMiks kõik vajalikud trikid olemas

Täna toimus ka võistluste esimene ametlik treening, mis Sildarul sujus probleemideta. Vähese hoo pärast pole rennisõidus vaja muretseda, sest võistlus saaks peetud ka kehvapoolse libisemisega. «Väga lahe treening oli – ilm on mõnusalt kevadine ning üle pika aja oli tore pipe’i sõita,» võttis Sildaru treeningu kokku.

Treeningul keskenduti pisut kõigele – harjutati trikke ning püüti hüpetesse kõrgust saada. Enne tänast oli Sildaru viimane rennisõidukogemus Aspeni X-mängudel, kus ta proovis oma võistluste vahel ka sealset hiiglasliku pipe’i. Üleminekut pargisõidult rennisõidule ta aga keeruliseks ei pea.

«Tegelikult see ei ole väga keeruline, sest mul on trikid kõik olemas. Olen varem renni sõitnud ning seega pole mul vaja midagi uut õppima hakata. Lihtsalt on natuke pikem vahe sisse jäänud, kuid sellegipoolest on renn kogu aeg ühesugune,» lausus Sildaru.

Crans-Montana juunioride MM toob Sildarule kaasa ka palju uut. Nimelt pole ta varem võistluspaigas viibinud ning samuti pole ta varem temaga medaleid jagama hakkavate konkurentidega jõudu katsunud. «Neid, kes siin võistlevad, pole ma tõenäoliselt varem kohanud jah. Kuid külad on mägedes kõik suhteliselt ühesugused, aga tore on ikkagi uutes kohtades käia.»