Kotsari koduülikooli peatreener: ma pole varem niivõrd hea kaitsemänguga meeskonda juhendanud

Nimelt alistas South Carolina 16 parema seas skooriga 70:50 Baylori üle ning jõudis esimest korda õppeasutuse ajaloos märtsihullusel kaheksa parema sekka. Võidu tõigi tugev kaitsemäng, mida peeti South Carolina trumbiks juba enne finaalturniiri algust. «Me naudime oma mängustiili, mis ongi kõige tähtsam,» rääkis Martin pärast kohtumist. «Ma olen kindel, et mitmetele see ei pruugi meeldida, kuid see on nende õigus. Kõige olulisem, et tunneme ise end hästi. See on see, mis annab meile võimaluse vastasmeeskondadega võidelda. South Carolina on parima kaitsemänguga meeskond, keda ma olen ülikooli tiimidest kunagi juhendanud,» tunnistas Martin.

Seda kinnitab ka asjaolu, et South Carolina suutis esimesel poolajal oma lämmatava kaitsetegevusega hoida Baylori viskeprotsendi kõigest 25 protsendi peal. Samas oli kõnealune näitaja kohtumise lõpuks tõusnud vaid viis protsenti ehk 30 protsendini.

Taas kerkis võitjate parimaks Sindarius Thornwell, kes viskas üleplatsimehena 24 punkti ning võttis ka 6 lauapalli. «Hea tunne on taas ajalugu teha ning ma usun, et kui oleme saanud maitse suhu, siis tekib meil sõltuvus. Sestap anname endast kõik, et seda jätkata,» rääkis South Carolina korvpallur Duane Notice.

Kaheksa parema seas läheb Kotsar ja tema koduülikool pääsu eest Final Fourile vastamisi Florida Gatorsiga, kes alistas 16 parema hulgas lisaaja lõpusekundil tabatud kolmese toel kõigest ühe punktiga 84:83 Wisconsin Badgersi. Eesti aja järgi pühapäeva ööl vastu esmaspäeva kell 00.05 algavale kohtumisele on võimalik kaasa elada nii Kanal 12 kui ka Postimees.ee vahendusel.