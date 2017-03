Tribuntsov ujus USAs kaks uut Eesti tippmarki ja pääses finaali

Võistluste teine päev oli Ralf Tribuntsovile, kes püstitas kaks uut Eesti tippmarki, väga edukas. Esimene uus Eesti tippmark sündis 50 jardi vabaltujumise eelujumises ajaga 19.35, mis andis Tribuntsovile 19. koha. Teine aga 4 x 100 jardi kombineeritud teateujumises, kus Tribuntsov ujus avavahetuses 100 jardi seliliujumise uueks Eesti tippmargiks aja 44.76. Karl Johann Luhti aeg samal distantsil oli 46.73.

«See on alati hea tunne ja näitab, et tuleb hea võistlus, meel hea, ujumine hea,» kommenteeris Tribuntsov teisel päeval ujutud vägevaid tulemusi.

Võistluste kolmanda päeva hommikul ujus Ralf Tribuntsov ennast neljandana finaali 100 jardi selilujumises ajaga 45.00. «Finaali pääs ei tulnud üllatusena, olen kaks aastat finaalis ujunud ja see oleks olnud halb, kui ei oleks pääsenud. Jäin eelujumisega rahule,» kommenteeris ta finaali pääsu.

100 jardi seliliujumise finaalis oli Tribuntsovi ajaks 45.13, mis andis talle kokkuvõttes 5. koha. Enda ujumist kommenteeris Ralf järgnevalt: «Finaalis ma lihtsalt põlesin, mõtlesin natuke üle ja alustasin liiga raskelt, ei olnud lihtsalt kiirust.»

4 x 50 jardi kombineeritud teatevõistluses ujusid mõlemad eestlased avavahetust ehk 50 selili. Lõuna-California ülikooli (USC) eest ujunud Tribuntsovi aeg eelujumises oli 20.75 ning poolfinaalis 20.96. USC meeskond sai teateujumises 11. koha. Louisiana Osariigi ülikooli (LSU) eest teates ujuva Luhti aeg 50 jardi seliliujumises oli 21.41. LSU saavutas 4 x 50 kombineeritud teates 17. koha.

Võistluste viimasel päeval on Tribuntsovil kavas individuaaldistantsina 100 jardi vabaltujumine. Nii Tribuntsov kui ka Luht ujuvad ka 4 x 100 jardi vabalt teateujumises. «Need on väga tähtsad võistlused ja siin hästi ujuda on hetkel kõige tähtsam. Nii kaua, kui USAs olen, on NCAA alati number üks prioriteet,» kommenteeris Ralf Tribuntsov USAs toimuvate meeste üliõpilasmeistrivõistluste olulisust.