Graafik: Eesti eeldatav algkoosseis mänguks Küprosega

Suurimad küsimused seoses algrivistusega on vasakkaitsja ja ühe alumise poolkaitsja kohal. Vasakkaitses võivad alustada nii Ken Kallaste kui ka Dmitri Kruglov. Kui Kallaste ei ole Poola kõrgliigas eriti mänguaega teeninud, siis Kruglov jäi FC Infoneti viimasest mängust haiguse tõttu eemale ehk Reimil mõtteainet jagub.

Keskpoolkaitses on kindel, et väljakule jookseb Karol Mets, kuid ka tema kõrvale on vaja kedagi leida. Mängus Gibraltariga tegi selles rollis hea esituse Mattias Käit, kuid viimasel ajal on ta koduklubis tegutsenud hoopis paremal äärel.

Kui Käit nihutadagi paremale äärele, siis teise alumise poolkaitsjana jookseb tõenäoliselt väljakule Aleksandr Dmitrijev. Võimalik oleks kasutada ka Ilja Antonovit, kes on Austria esiliigas saanud korralikult mänguaega.

Käiti paremale äärele nihutamine aga tähendaks, et Sergei Zenjov liiguks tipuründajaks ja Henri Anier jääks pingile. Mõned küsimused võivad tekkida ka vasakpoolse poolkaitsja kohal, kuid tundub, et Siim Luts on seal esimene valik ja ainsaks alternatiiviks võiks olla Kallaste. Reim ongi rõhutanud, et ta pigem soovib kasutada mehi positsioonidel, kus nad igapäevaselt klubis mängivad.

Postimehe ennustus Eesti algkoosseisu osas: Mihkel Aksalu, Ken Kallaste, Ragnar Klavan, Nikita Baranov, Taijo Teniste, Mattias Käit, Karol Mets, Siim Luts, Konstantin Vassiljev, Sergei Zenjov, Henri Anier.