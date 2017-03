Korvpalli otsepilt: Kotsar ja Lõuna-Carolina kohtuvad pääsu eest Final Fourile Floridaga

Enne mängu:

Lõuna-Carolina on seni täitnud kuhjaga neile turniiri eel pandud ootusi. Kui avaringis saadi 93:73 jagu Marquette Golden Eagles’i meeskonnast, siis tõeline üllatustulemis sündis teises ringis, kui alistati 88:81 legendaarse Mike Krzyzewski juhendatav Duke’i Ülikool.

Kolmandas ringis ehk 16 parema seas lülitati aga oma trumbi ehk hea kaitsemängu toel konkurentsist kolmanda asetusega Baylor, keda võideti skooriga 70:50. Seejuures tehti ülikooli ajalugu, kuna varem polnud nad kunagi sel turniiril kaheksa parema sekka jõudnud. «Hea tunne on taas ajalugu teha ning ma usun, et kui oleme saanud maitse suhu, siis tekib meil sõltuvus. Sestap anname endast kõik, et seda jätkata,» rääkis South Carolina korvpallur Duane Notice pärast ajaloolist võitu. «Lõuna-Carolina on parima kaitsemänguga meeskond, keda ma olen ülikooli tiimidest kunagi juhendanud,» tunnistas meeskonna peatreener Frank Martin. Florida pidas samal ajal maha aga tõelise lahingu, kui tänu lisaaja lõpus tabatud hullule kolmesele alistati kõigest ühe punktiga 84:83 Wisconsin Badgers.

Postimehe otseülekanded NCAA finaalturniiri mängudest:

26. märts

kell 21.25–23.40: Florida Gators – Lõuna-Carolina Gamecocks

2. aprill

kell 01.00–03.15: NCAA finaalturniiri 1. poolfinaal

kell 03.45–06.00: NCAA finaalturniiri 2. poolfinaal

4. aprill

kell 04.05–06.20 NCAA finaalturniiri finaal