Hamiltonile alla jäänud Bottas: masendav tulemus

Kvalifikatsioonis näitas parimat aega Bottase tiimikaaslane Lewis Hamilton, kes edestas soomlast 0,239 sekundiga. Nende vahele mahtus lisaks sakslane Sebastian Vettel (Ferrari) 0,268-sekundilise kaotusega Hamiltonile. «Kolmas positsioon pole ideaalne, õigupoolest tekitab tulemus minus masendust,» rääkis Bottas pärast kvalifikatsioonisõitu toimunud pressikonverentsil.

«Õnnelik ja uhke saan ma olla vaid selle üle, mida on meeskond teinud minu masinaga. Ma nägin pealt vaid väikest osa hooajaeelsest ettevalmistusest, kuid tore on näha, kuidas töö on nüüd vilju kandmas. Endast rääkides, ma ei suutnud läbida ühtki ringi suurepäraselt, mistõttu puudub rahulolu. Homme on see otsustav päev, mis tõotab tulla raske, sest kõigi masinad tunduvad tugevad olevat,» rääkis Bottas.

Eriti õnnetu oli soomlane seetõttu, et tema ning Hamiltoni vahele suutis end sõita teise meeskonna auto ehk kõnealusel juhul Ferraril kihutav Vettel. «Meeskonnana ei soovi me teise tootja autot enda vahele lasta,» tunnistas Bottas. «Muidu olen ma alati optimistlik – võin veidi aega olla pettunud, kuid tean, et suudame homme näidata ilusaid tulemusi. Ma küll ei täitnud endale seatud eesmärki, kuid homme ootab meid ees oluline päev,» lisas ta.

Kvalifikatsioonis teise aja välja sõitnud Vettel tunnistas enne homset põhisõitu, et Hamiltoni vastu saab raske olema, kuid ta annab endast kõik. «Ma ei jäänud oma tänase sõiduga päris rahule. Ma usun, et meil on hea masin ning töötame meeskonnana hästi, mistõttu suudame end parandada. Homme kavatseme hoida sõitu põnevana, sest meil on seljataga raske talv, kus tegime omajagu muutusi, mis on meid tugevdanud,» lisas neljakordne maailmameister.

Melbourne’i Albert Parki ringrajal kõigi aegade kiireima ringiaja ehk 1.22,188 välja sõitnud britt Lewis Hamilton sõnas, et on senise nädalavahetusega väga rahul. «Seni on olnud suurepärane nädalavahetus ning hämmastav on võistelda Austraalias 11. korda,» rääkis esimest korda 2007. aastal Melbourne’is võistlenud Hamilton. «Ma olen meeskonna üle väga uhke. Valtteri tegi samuti hea esituse oma esimeses kvalifikatsioonis Mercedese tiimi eest. Me oleme üsna võrdsed, mistõttu ootan sellest hooajast tugevat võidukihutamist,» sõnas 32-aastane britt.

Homne põhisõit algab Eesti aja järgi kell 8.