Suure mängu ootuses: mida kujutab endast South Carolina vastane Florida Gators?

Neljanda asetusega Florida jõudis praegusesse faasi tõelise võitluse teel, sest nende mäng Wisconsin Badgersi vastu sai lõpplahenduse alles lisaaja viimasel sekundil. Nimelt saatis 0,3 sekundit enne kohtumise lõppu raskest asendist kolmepunktiviske teele Chris Chiozza, kelle tabamuse järel tabloole 84:83 võidunumbrid ilmusid. «Selline sooritus jääb teda kogu eluks saatma. Ta tegi uskumatu mäng,» kommenteeris Florida peatreener Mike White lõpuviske tabanud Chiozza mängu.

Florida jõudis viimati märtsihullusel kaheksa parema sekka 2014. aastal. Üldse on nad turniiril kokku osalenud 20 korral, olles viiel korral jõudnud Final Fourile ja kahel korral (aastatel 2006 ja 2007) saanud kirja turniirivõidu.

South Carolina vastane Florida on kindlasti hästi tuttav nende kaitsva mängustiiliga, sest aasta alguses ei suudetud Kotsari koduülikooli vastu visata üle 51 punkti. Chiozza ootab homme toimuvast vastasseisust tõelist lahingut. «Me oleme mõlemad tugeva kaitsemänguga meeskonnad ning tunneme selle üle uhkust. Final Fourile pääseb see tiim, kes suudab 40 minutit ennast valitseda ning tegutseda meeskonnana distsiplineeritult,» rääkis Chiozza.

Rasket vastasseisu ootab ka South Carolina peatreener Frank Martin. «Loodame enda fännide toele sel teekonnal, vahet pole, kas saame koos pidutseda või nutta. Teist võimalust pole. Tegelikult, ma soovin, et fännid nutaksid, kui mina nutan. Ma tahan, et nad oleksid kurvad, kui ma lähen koju kurvalt,» tunnistas Martin, kes ootab homse mängu eel New Yorki Madison Square Garden saali suurel hulgal poolehoidjaid.

Postimehe otseülekanded NCAA finaalturniiri mängudest:

26. märts

kell 21.25–23.40: Florida Gators – South Carolina Gamecocks

2. aprill

kell 01.00–03.15: NCAA finaalturniiri 1. poolfinaal

kell 03.45–06.00: NCAA finaalturniiri 2. poolfinaal

4. aprill

kell 04.05–06.20 NCAA finaalturniiri finaal