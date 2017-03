Tour de France'i korraldajad tahavad Hiinas läbi viia rattarevolutsiooni

Ainsa Hiina ratturina on kõik kolm suurtuuri lõpuni sõitnud Ji Cheng, kes eelmise hooaja järel tippspordist loobus. Viimati esindas ta Giant-Alpecini meeskonda, kirjutas rattauudised.ee.

Potentsiaal on Hiinas aga tohutu, sest väidetavalt on seal 450 miljonit rattaomanikku. Eile kirjutasime, et oktoobris toimub Shanghai kesklinnas Tour de France China Criterium, millest võtab osa 60 kutse saanud ratturit.

«Meie uuringud näitavad, et inimesed on Tourist kuulnud, see pole neile võõras, kuid nad ei tea täpselt, mida see endast kujutab,» lausus Touri korraldava ettevõtte ASO Aasia ja Okeaania mänedžer Philippe Fournier de Lauriere. «Hiinlased ei tea, kaua Tour kestab, kes on suuremad staarid ja kuidas velotuur toimib. Hiina näol on tegemist tohutult suure turuga, kuid sinna on end raske sisse seada. Tour de France’i stiilis võistlused võivad tuua läbimurde. Soovime oma kirge jagada.»

Hiina keskklassi esindajad on üldiselt asendanud jalgratta autoga, kuid jõukuse kasvades kasvab nende hulk, kes kasutavad jalgratast sportimise vahendina. Maanteesõidust etemaid tulemusi on hiinlastel ette näidata trekisõidus.

Hiina rikkurid panustavad praegu jõuliselt jalgpalli, meelitades kosmiliste summade eest staare enda klubidesse. Fournier de Lauriere loodab, et rattasport suudab ka end senisest rohkem pildile pääseda.