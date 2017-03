Reim edutas Ojamaa tähtsaks mänguks algkoosseisu

Viimasel ajal on juba tavaks saanud, et väravavahina jookseb väljakule Mihkel Aksalu ning nii on ka seekord.

Kaitseliini moodustavad Dmitri Kruglov, Ragnar Klavan, Nikita Baranov ning Taijo Teniste.

Alumiste poolkaitsjatena on koosseisus Karol Mets ja Aleksandr Dmitrijev.

Ründavamate meestena jooksevad platsile juba eelpool mainitud Ojamaa, paremal äärel võtab koha sisse Mattias Käit ning vahel Konstantin Vassiljev ja tipuründajana Sergei Zenjov.

Eesti algkoosseis mänguks Küprosega: Mihkel Aksalu, Dmitri Kruglov, Ragnar Klavan, Nikita Baranov, Taijo Teniste, Aleksandr Dmitrijev, Karol Mets, Henrik Ojamaa, Konstantin Vassiljev, Mattias Käit, Sergei Zenjov.