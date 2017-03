Vassiljev: punkti võõrsilt on hea, kui tegemist ei ole just San Marinoga

Eesti teenis valiksarjas viimati võõrsil punkti, kui 2016. aasta EM-valikmängus viigistati 0:0 San Marinoga. Viimati aga võideti võõrsil 2014. aasta MM-valiksarjas, kui 1:0 alistati Andorra.

«Pigem saame mängult lahkuda hea tujuga,» tõdes Vassiljev lõpuvile järel. «Võõrsilt on alati hea punktiga koju minna, kui tegemist ei ole just San Marinoga,» meenutas mängumees ka valusat 0:0 viiki San Marinoga.

Eesti katsetas matšis Küprosega uudset mänguplaani, kus Vassiljev oli sisuliselt tipuründaja. Äärtelt toetasid teda Sergei Zenjov ja Henrik Ojamaa.

«Vastaste keskkaitsjatega ei olnud kindlasti kerge võidelda,» tunnistas Vassiljev, et esiti oli uudne roll tema jaoks raske, kuid üldiselt tema sõnul plaan töötas. «Osa plaanist toimis. Kui ei saa võita, siis hästi teenitud punkt on ka hea.»

Kui kaitsetööga võisid eestlased lõppkokkuvõttes rahul olla, siis rünnaku kallal võis matši järel norida, kuna taas jäi värav löömata. «Meil ei ole palju mängijaid, kes klubides väravaid lööksid. Vaja on leida enesekindlus. Meil tekivad head võimalused. On lootust, et ka need väravad hakkavad tulema,» sõnas Vassiljev.