Postimehe hinded Eesti jalgpallikoondislastele, parimad Mets ja Teniste

Postimehe hinded Eesti koondislastele

6 Mihkel Aksalu – eksis korra valusalt väljatulekul, kuid üldiselt tegi soliidse esituse ja suurt midagi ette heita ei ole. Paar korralikku tõrjet, kuid otseselt kordagi ta Eesti koondist päästma ei pidanud.

5 Dmitri Kruglov – kaitseliini meestest oli just Kruglov vastaste pidurdamisega kõige rohkem hädas. Samas kasutas Küpros rünnakute ülesehitamisel palju just oma paremat äärt.

6 Ragnar Klavan – FC Liverpooli mängijana oodatakse temalt tihti imetegusid, kuid jalgpallis üksinda laineid ei löö ja eriti just kaitses. Kaptenilt korralik esitus ja selle kinnitusena suutis Eesti oma puuri puhtana hoida.

7 Karol Mets – aasta-aastalt on Mets muutunud aina kindlamaks. Kui varasemalt kippus tal kaitsefaasis ikka eksimusi sisse tulema, siis laupäeval tegutses kolmese keskkaitseliini südames väga kindlalt.

6 Nikita Baranov – juba regulaarseks algkoosseisu meheks kerkinud Baranov on talvise klubivahetuse järel saanud enesekindlust juurde ja seda oli ka platsil näha.

7 Taijo Teniste – väsimatu töömesilane Teniste oli laupäeval ilmselt kõige silmapaistvam Eesti koondislane väljakul. Kaitses tegutses kindlalt ja jõudis vajadusel toetama ka rünnakut. Oli lähedal ka peaga värava löömisele.

6 Aleksandr Dmitrijev – nagu tavaliselt, siis lõhkus Dmitrijev edukalt keskväljal vastaste mängu, kuid rünnakute algatamisel oli kohati ebalev.

6 Mattias Käit – palliga väga enesekindel ja on näha, et 18-aastasel mängumehel on klassi. Vassiljevi ettepoole nihutamisel oleks just Käit pidanud keskväljal mängu ehitama, kuid pall temani just väga tihti ei jõudnud.

5 Henrik Ojamaa – väga palju vasakule äärele palli ei saanud, kui aga sai siis midagi eriti edukat ta sellega ette võtta ei suutnud.

6 Sergei Zenjov – ründavatest äärtest selgelt aktiivsem ja ohtlikum. Hoolitses eestlaste kõige ohtlikuma olukorra eest, kui saatis palli latti. Lisaks tekkis tal veel kaks soliidset võimalust.

6 Konstantin Vassiljev – võrreldes tavapärasega tunduvalt ründavamasse rolli nihutatud Vassiljev sai seetõttu tema jaoks harjumatult vähe palli ja oli seetõttu kohati justkui mängust välja lõigatud. Mõned teravad hetked suutis ta koostöös Zenjoviga siiski tekitada.

6 Siim Luts – sekkus vahetusest korralikult ja oli võrreldes Ojamaaga isegi paremini mängus sees. Lutsu takistamiseks tehti mängu ainus kaardivääriline viga ja lõpu eel suutis ta tekitada võõrustajate värava all veel ohtliku olukorra.

Janar Toomet – mängis hinde teenimiseks liiga vähe.

Henri Anier – mängis hinde teenimiseks liiga vähe.