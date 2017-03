Avaetapil katkestanud Alonso: see oli mu elu parim sõit

McLaren-Honda roolis istuv Alonso oli loetud ringid enne lõppu 10. kohal, kui teda ründasid Esteban Ocon ja Nico Hülkenberg. Alonso sattus ühega konkurentidest kontakti ja oli seetõttu sunnitud katkestama, kuid hispaanlane oli üldises plaanis tänasega siiski rahul.

«Arvan, et see oli kuni selle hetkeni mu elu parim sõit,» kuulutas kahekordne maailmameister, kes oli hooajaeelsel testisõidul hädas Honda jõuallikaga. «Vähestel kordadel olen pidanud sõitma nii kehva autoga ja sealjuures ilma talvise ettevalmistuseta. Hoolimata sellest sõitsime siiski punktikohal,» lisas Alonso.

Samas tunnistas hispaanlane, et McLaren on tegelikkuses konkurentidest valgusaastate kaugusel. «Arvan, et me oleme kõige viimased. Sõitsime kümnendal kohal, sest eilne kvalifikatsioon oli väga-väga hea, stardis oli mul õnne ja Romain Grosjeani katkestamine andis meile selle võimaluse. Aga usun, et tavatingimustes oleksime viimased,» nentis Alonso.