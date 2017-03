Bottas: Ferrarid on meie jaoks liiga kiired

Uue hooaja esimesel etapil võidutses Sebastian Vettel, talle järgnesid Mercedese masinate roolis Lewis Hamilton ning Valtteri Bottas.

«See oli mu esimene sõit selle meeskonnaga, nii et loomulikult suur tänu kõigile,» rääkis Bottas võistluste järel. «Kõik läks ilusti ja libedalt, aga punased masinad (Ferrarid- toim) on natuke liiga kiired. See tähendab, et peame rohkem tööd tegema ja selleks oleme kindlasti valmis,» lisas soomlane.