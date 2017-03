Valus kaotus: Läti veterani 31 punkti olid Kalev/Cramole liiast

VEF keeras tasavägise mängu enda kasuks viimase viie minutiga. 1.14 enne lõppu vähendas Sten Soku kaugvise vahe kahe punkti peale, aga seejärel lasti Mareks Mejerisil pealt panna ja vasturünnakul tegi Sokk rumala pallikaotuse.

VEFi poolelt tegi suurepärase mängu Läti veteran Janis Blums, kes tabas koguni kaheksa kaugviset ja viskas 31 punkti. Alex Gordon lisas 11 punkti ning Kris Richardi ja Abdul Gaddy arvele jäi 10 silma.

Kalevi resultatiivseim oli Mark Tollefsen 16 punktiga, Erik Keedus lisas 15 silma.

Kui VEFil on tabelis 10 võitu ja 9 kaotust ning sellega ollakse play-off'i viival kuuendal kohal, siis Kalev/Cramo kontos on 5 võitu ja 16 kaotust. Eesti valitsev meister asub 13 võistkonna seas 11. kohal. Tänase kaotusega sai selgeks, et play-off'i ehk kaheksa hulka Kalevil asja pole.