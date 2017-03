Kotsar nelja parema sekka jõudmisest: see tunne on imeline!

Üks New Yorki legendaarses Madison Square Gardeni hallis peetud kohtumise võtmemomente leidis aset pisut vähem kui kaks minutit enne lõppu, kui South Carolina liider Sindarius Thornwell leidis poolkiirrünnaku lõpetuseks vabaviskejoone lähistelt Kotsari, kes tabas ja tegi seisuks 67:63.

«Tundsin viske sooritamise hetkel, et see läheb sisse. Ega mul ei jäänud muud midagi üle, kui see vise võtta,» ütles 20-aastane Kotsar pressikonverentsil.

«Kui Maik mu söödu püüdis, siis mõtlesid kõik, et too see pall üles ja pane sisse. Saime aru, et ta on mängus tõeliselt sees, kui ta ütles mulle teisel rünnakul, et ma annaks talle palli. Maik aitas meid kogu kohtumise jooksul. Ta oli selleks suureks matšiks suurepäraseselt valmis,» kiitis Thornwell noort eestlast.

South Carolina nii võimast hoogu oskasid ennustada vaid vähesed ja ka Kotsar tunnistas, et juhtunu on lihtsalt imeline. «Kui siia ülikooli tulin, siis lootsin, et midagi taolist võiks juhtuda. Aga kas ma arvasin, et see nii läheb? Kindlasti mitte. See tunne on uskumatu,» rääkis ta.

Pärast Final Fouri jõudmist kiitis South Carolina emotsionaalne peatreener Frank Martin kõiki mängijaid ja hoolealused ei jäänud pressikonverentsil võlgu. «Franki suurim teene seisneb selle, et ta on meid suutnud hooaja jooksul teineteist usaldama panna. Usaldame Franki ja oma tiimikaaslasi nii platsil kui sellest eemal,» lausus Kotsar.