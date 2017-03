Kontaveit maailma viienda reketi vastu ei saanud: andsin endast kõik, mis mul anda oli

«Viies mäng juba, kvalifikatsioonis sain kaks head võitu ja mängisin supermängu. Makarovaga (Kontaveit alistas ka venelanna Jekaterina Makarova-M.G.) samuti, seegi oli väga tasavägine mäng. Turniiriga jään kokkuvõttes väga rahule,» ütles Kontaveit Postimehele.

Maailma viienda reketi vastu lõppes eestlannal lihtsalt jaks. «Ma ei arva, et maailma viienda reketi vastu polegi midagi teha, lihtsalt ei olnud seda särtsu, mis eelmistes mängudes oli. Vastane mängis hästi, ta mängibki hästi, sest ta on maailmaklassi mängija ja sellise pooliku energiaga ei saagi tema vastu. Ise ma ei arva, et väga hästi mängisin, aga raske on öelda, mida täpselt pidanuksin teisiti tegema tema vastu. Mina andsin endast selles olukorras kõik, mis mul anda oli.»

Koos treener Glenn Schaapiga on tennisisti sõnul tehtud selge samm edasi just füüsilise konditsiooni osas. «Alati saab ka paremini, aga tunnen end füüsiliselt väga hästi. Ideaalne oleks olnud, kui oleksin ka Halepi vastu olnud värske, aga kindlasti on suur-suur areng toimunud: liigun paremini ja kestan paremini. Kõik on paremaks läinud,» kinnitas mängija.